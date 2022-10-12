Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича

Комментатор «Матч ТВ» — о текущих событиях в РПЛ.

«Локомотиву» подойдет Талалаев

— Как ты относишься к увольнению из «Локомотива» Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра?

— Оно не удивило. Чорлука и все остальные красиво сказали, что с увольнением в клубе опоздали на полгода. Восхитила оперативность, с которой «Локомотив» объявил об этом на официальном сайте, в 21.15 — только матч закончился с «Сочи». Хотя можно было выдохнуть, не принимать решение в срочном порядке. Думаю, оно было принято заранее. Нужно было переключить негативное внимание с команды на Цорна и Циннбауэра. Фадлу Давидса (помощник главного тренера) убрали из клуба через 12 дней после прихода. Даже Писарев в «Химках» проработал больше, 21 день.

Компенсация? Должны договориться по двустороннему соглашению, выплатят зарплату за два-три месяца. Не верю, что каждому человеку, которого немцы привели в «Локомотив», выплатят огромную неустойку. В российском футболе в порядке вещей приглашать своих людей в клуб. Только у главного тренера может быть неустойка. Остальным могут дать два-три оклада и все.

— Кто будет новым тренером «Локомотива»?

— Есть три кандидата: Талалаев, Юран и Семин. Не верю в Черевченко. Слышал о тандеме Ротенберг — Семин. Это было бы слишком легко. Видятся большие сомнения в данной концепции. У Ротенберга хорошее образование, воровать не собирается, есть желание управлять, но нет опыта. Хотя в «Локомотиве» хуже сделать нельзя, но трансферы не самые плохие, кроме Мампасси и Раконьяца. Юрию Павловичу 74 года, он не мог запомнить некоторых игроков, как Фарфан. Тренер должен быть мобильным, мотивирующим. Семина лучше назначить президентом, с полномочиями принимать решения по трансферам. Он сам обозначит провалы «Локомотива».

Из пары Юран — Талалаев мне ближе последний. Оба импульсивны, могут за короткий срок добиться результата, но Талалаев больше подходит.

Андрей Талалаев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— А если можно пригласить любого тренера в «Локомотив», то кого?

— Евсеев, если локомотивскую тропинку использовать. Подумать, готовы ли Пашинин и Лоськов возглавить клуб или войти в тренерский штаб. На Кержакова бы посмотреть еще в РПЛ, например в «Факеле». Талалаев много работал в РПЛ, добивался хороших результатов, его команды управляемые. Но есть ощущение, что он очень импульсивный, кто знает, что будет в «Локомотиве». Почему бы не вернуть Николича? Но хочет ли он вернуться в Россию? От конкретного предложения «Динамо» отказался и пока сидит без работы. Полагаю, «Локомотив» сейчас выберет русского тренера.

— «Локомотив» может оказаться в первой лиге?

— Нет. Есть команды намного слабее. Сейчас железнодорожники разбалансированы. Должен прийти тренер, который быстро соберет команду. Семин в «Ростове» этого не сделал. В него должны были поверить игроки, но не срослось ни по тренировочному процессу, ни по игре и результату.

— Но зимой РЖД может начать продажу всех игроков из-за плохого результата и гигантского дефицита бюджета?

— Этого не будет. Новый тренер даст новую энергию команде. В «Локомотиве» собралась классная банда. Они не вылетят. Есть «Торпедо», «Химки», «Факел». Есть команды, которые слабее «Локомотива».

Александр Соболев и Артем Дзюба. Константин Рыбин/РФС

Потолок Дзюбы выше, чем у Соболева

— «Спартак» — чемпион?

— Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита». Питерцы могут сыграть вничью с «Факелом», но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту.

— То есть не веришь, что «Спартак» станет первым?

— Нет. Потому что «Зенит» может расслабиться, когда везет конкурентам шесть очков. Они понимают: «Сейчас в Воронеж тяжело добирались, матч дневной, аэропорта нет». Для бразильцев особенно сложно. Поле с высокой травой, специально, наверное, не стригли, чтобы мяч тормозил. Причем рассказывал кто-то о случаях с командами, у которых быстрые фланги, что середину умышленно не трогали, а на краях стригли.

— Почему Соболев такой дерзкий?

— Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане ай-кью. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева — он незлой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра незлые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает. А вот Соболев злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

— Как Дзюба?

— Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

— Может он войти в топ-игроков уровня, скажем, Павлюченко?

— Пока нет. Нет международного опыта. Павлюченко в разы мастеровитее, у него большая карьера была. В Европе играл, до полуфинала чемпионата Европы дошел.

— А с Дзюбой можно сравнить Соболева?

— Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

— Почему?

— Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ даже выходя на замены забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.

— А что мы тогда будем говорить про гениальность Промеса?

— Квинси — мастер. Его можно хвалить, он просто мастер. Какие мячи забивает Промес! Когда идет скидка и надо с лета ударить не куда-то в небеса, а приложиться так, чтобы дать шанс вратарю ошибиться, то он это делает, что подтвердил матч с «Крыльями». Хороший отбор мяча Масловым, вышел один на один — реализовал. Был момент, когда Квинси в дальний угол бил, раскачал защитника. Один замах, убрал снова, еще замах. Мастер. Он мотивирован стать лучшим. У него была пауза, когда его чуть ли не в оборону ставили в «Севилье». Его заставляли носиться по флангу, как работягу, от одного углового флага до другого. В «Севилье» попробуй этого не сделай. В «Аяксе» его стали ставить центральным полузащитником, а в «Спартаке» он творец. И уровень чемпионата ниже уровня мастерства Промеса. Ему навозить защитников «Факела» или «Крыльев» не составляет никакого труда. Хотя превозносить сейчас Промеса — ту мач. Даже в 2017 году чемпионат был сильнее. Вот того Квинси можно было носить на руках. Он — один из лучших легионеров в истории «Спартака».

— А кто лучший?

— Алекс запомнился.

— Он отыграл полтора сезона.

— По совокупности, конечно, Промес выше — забил уже 94. Сейчас у Квинси будет крутой вызов — дерби с ЦСКА, ответный матч с «Зенитом» в Кубке. Мы его уровень, конечно, и так прекрасно понимаем. Он сейчас в огне, многое получается.

— Сердце всегда болит за «Спартак»?

— Нет. Есть люди, за которых переживаю. Переживаю ли за ромбик? Сколько времени прошло. Приятно приезжать на встречу выпускников, на стадион. Но не болею за «Спартак». Переживаю за Джикию, Соболева (к слову, помог с Еленой Болотовой найти врача для его родственника), Зиньковского.

Сергей Пиняев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пиняев играл бы в «Локомотиве»

— А «Крылья» что?

— «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята — молодцы, что заплатили за него штраф 20-миллионный.

— Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.

— Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев была пара хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.

— Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?

— Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».

— Он же там будет в запасе.

— Может, да. Бакаев присел, и ничего. В футбол силовой и агрессивный Пиняеву, может, и было бы тяжело вписаться. В условном ЦСКА ему было бы сложно.

— В какой топ-команде он прямо сейчас играл бы в основе?

— В «Локомотиве».

— Кого бы он там вытеснил?

— Какого-нибудь Керка. Что? Не вытеснил бы? Это молодой парень. У него, конечно, есть финт, что он убирает под правую и бьет, но работает же.

— Нет ощущения, что с атлетизмом есть проблемы?

— Есть.

— Что с этим делать?

— Работать индивидуально с тренером по физподготовке. Главное — не перекачать.

— А по антропометрии что скажешь?

— А Месси высокий? А Агуэро? А Обляков? Пруцев играет в «Спартаке» в центре. Этот вообще дрищ, не обижая его. Зато выполняет хороший объем работы. У «Крыльев» вся команда такая. Сарвели, что, гигант шкафоподобный? Нет! Надо подкачаться просто, чтобы вести силовую борьбу. Хотя кажется, что Пиняев даже сейчас чувствует себя неплохо.

— Кого тогда оставляем в «Крыльях»?

— Витюгов, Глушенков. Их там пока оставляем. Хочешь раздербанить «Крылья» вообще? Кстати, Осинькин был бы хорошим вариантом для «Локомотива». Вот что выделяет тренера? То, как при нем развиваются игроки. Посмотри, какое развитие получили игроки «Ростова» при Карпине. Не обижая Юрия Павловича, тренеров, которые поработали короткий срок. При Семине заиграли Миранчуки. Посмотрите, как раскрылись шикарно некоторые футболисты при Талалаеве в «Ахмате». Тимофеев играет, Швец, Садулаев. Например, как в «Спартаке» при Абаскале заиграли Литвинов, Денисов. Надо найти позицию и правильно использовать игрока. Как прибавил в плане ассистирования тот же Соболев — его надо было хорошо подготовить. У Семака есть ребята, которые прибавляют.

— Думаю, есть конфигурация, при которой если Осинькин придет в «Локомотив», то и вся его самарская бригада тоже окажется в «Локомотиве».

— Ну, вся бригада, конечно, не перейдет сразу, но со временем... Почему нет?

— Такой историей они же из «Чертаново» в «Крылья» ушли.

— Об этом думал, хоть многие говорят, что не надо рассуждать на эту тему. Но кажется, что это был бы интересный вариант. Мы видим, что при Осинькине игроки прогрессируют. Он ставит интересный и быстрый футбол. Если мы берем региональные команды без супервозможностей, то кто сейчас на виду? «Краснодар», «Ростов». Второй эшелон — это кто? «Крылья». Мне очень нравится, как играет сейчас «Нижний». Не хватает мастерства впереди, особенно если судить по матчу с «Торпедо», но концепция понятная. Рассмотрел бы Осинькина в «Локомотив». Хороший вариант.

Славиша Йоканович и игроками «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Динамо» сейчас пустое

— В «Динамо» отсрочили отставку Йокановича?

— Его не убирают. Если бы они проиграли 0:5, 1:5 или 1:4, наверное, задумались бы. Потому что когда появляется новость, что полностью доверяют тренеру, значит, на следующий день тренеру можно готовиться к отставке. До ЦСКА писали, что была встреча руководства с Йокановичем, где ему выразили полную поддержку. Но «Динамо» сейчас пустое. Большая часть субботнего матча — грусть, особенно на фоне ЦСКА. Смотрел интервью Ромы Широкова, читал комментарии, что игра вообще ни о чем была. Ошибок много и у тех и у других. У ЦСКА хотя бы понятно, как они играли. Это при том, что у них из центральных защитников номинальный только один Роша. Отсутствует Дивеев, а Набабкин и Щенников больше фланговые защитники. У ЦСКА хороший баланс, особенно на фоне «Динамо», у которого вроде та же расстановка: 4-3-3. Из новичков более-менее неплохо сыграл только Эли Даса. А тот же Нгамале, кроме передачи на Смолова в первом тайме, — ничего.

— А ты понял, как он вообще оказался в «Динамо»?

— Нет. Знаю, играл с Мартинсом в «Янг Бойз». Наверное, агент порекомендовал, какие-то скауты посоветовали, что может закрыть позицию Грулева. Смотри, вышли все молодые ребята, Захарян до конца доиграл, появились Грулев, Гладышев и Тюкавин, игра сразу изменилась.

— Почему Норманн — предательский трансфер?

— Он не может сыграть матч. Во-первых, ошибается много. Хвалил его, как сыграл тайм с «Сочи»: все мячи забрал, даже штрафной у Захаряна. Без году неделя в команде, а уже такую инициативу проявляет. Тоже наглый. Сейчас уже после «Ахмата», «Зенита», ЦСКА мы получаем ответ. Он пока не готов. К тому же проблемы с плечом возникли. А точность передач была — 70 процентов. Для опорного полузащитника это просто чудовищно. Так нельзя играть вообще. Шнякин привел очень смешной исторический факт, что Норманн, будучи игроком «Ростова», против ЦСКА дважды играл и оба раза не доиграл первый тайм. Через несколько минут Норманн получил травму и до перерыва не доиграл. Правда, оба предыдущих раза ЦСКА выиграл 3:1.

Футболисты ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА и «Спартак» забьют в дерби

— Что с латиноамериканцами в ЦСКА? Медина начал в запасе, Карраскаль не выделялся.

— В прошлом году была похожая история. Латиноамериканцы провели первый месяц очень хорошо, потом уехали в сборную, и апрель был провальный. Не сказал бы, что Карраскаль провалил игру. Он похуже был до сборной, еще в Самаре, когда его заменили во втором тайме, когда он сразу на желтую карточку присел. Приспосабливаются к нему, готовятся. Разговаривал с тренерским штабом ЦСКА. Когда узнал состав, спросил: «А почему Кучаев?» Сказали, что он был хорош и с «Сочи», и с «Химками» был в порядке. И там и там поучаствовал в голах, а Медина после сборной приехал... Никто не гарантирует место на поле. Просто Кучаев его отвоевал. Медина провалил игру с «Торпедо» откровенно, а Кучаев в сборную не уезжал, потренировался, был постоянно под присмотром Федотова. Поэтому выдал два хороших матча, а Медина присел. Мне понравилось, как Карраскаль сыграл во втором тайме. Правда, не забил, хотя моменты были. Но я не вижу глобальной проблемы. У ЦСКА хорошая скамейка и хорошая обойма.

— Что будет в дерби?

— Тут системность ЦСКА, помноженная на стать армейскую и куражность «Спартака», который сейчас на лихом ходу.

— Как думаешь, может, будет опять скучная нулевая ничья?

— Нет. Не хотелось бы. Это первое дерби для Абаскаля, для Федотова. Думаю, что будет весело. Обе команды забьют.

— То есть 2:2?

— Например.

— «Краснодар» — «Ростов» — твои ощущения?

— Когда счет стал 2:0 в пользу «Краснодара», то думал, что «Ростов» не проиграет. Возмутили слова Сторожука. Он свалил вину на судью Мешкова, назвав его профессором. Но почему «Краснодар» ничего не сказал по судейству в Самаре? И с чем можно спорить? Кайо, может быть, и начал фолить до штрафной, но он не пытался играть в мяч, это точно желтая карточка. Первую карточку защитник получил за разговоры. Ленини получил желтую за игру локтем, Сорокин — за наступ. С Кайо нужно поговорить, чтобы был поответственнее, можно на йогу отправить его. «Краснодар» в поражении сам виноват. Начали матч со счета 1:0, потом забили второй гол, после этого было много моментов. Но после пропущенного второго мяча и удаления «быки» потерялись. Хотя были моменты при 3:2.

«Ростов» играл лучше. Обе команды играют по схеме 4-3-3, но у Карпина это доведено до автоматизма. У Уткина горели глаза. «Ростов» красавцы, а «Краснодар» может пенять только на себя. Сафонов, который принес очки «Краснодару» в матчах против «Факела», «Крыльев Советов», может допустить ошибку. У него лимит — одна-две ошибки за сезон. Третий гол в игре с «Ростовом» лежит на нем. Он должен был когда-то ошибиться. Если Сафонов допустил такой ляп, то пять-шесть матчей должен тащить.

— Разочарование сезона?

— «Локомотив» персонально разочаровал. В начале сезона «Торпедо» разочаровывало. Ужасно играли, все складывалось печально, но набирают очки какие-то сейчас.

— Бакаев?

— Нет. Ему нужно время, чтобы отвоевать место в сыгранной команде. Мостовой только сейчас заиграл в «Зените». Если бы Бакаев пошел в «Ростов», то, может быть, он играл бы в основе. «Динамо» такой футболист не нужен. У них своих игроков из группы атаки много.