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11 октября, 17:05

Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», капитан «Спартака» Георгий Джикия примет участие в предстоящем дерби с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России. Защитнику москвичей удалось избежать серьезной травмы в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

На 45-й минуте игры с самарцами после подачи углового защитник самарской команды Зотов столкнулся с 28-летним российским футболистом красно-белых.

Джикии не понадобилось медицинское обследование. Защитник начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой. В текущем сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал 2 результативные передачи.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
13
83
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
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Локомотив

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