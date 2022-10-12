Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой уход из клуба.

«Со спортом связана моя жизнь. Если говорить об уходе из «Химок», то, когда последние два года «Химки» играли, я помогал им. У клуба появился инвестор, а это очень важно. Когда я избирался в Госдуму РФ, совет учредителей попросил меня присоединиться и войти в попечительский совет. На тот момент я согласился. Сейчас понимаю, что мой уход — это не сиюминутное решение, я достаточно давно уже думал. Моя основания работа — Госдума РФ и комитет физкультуры и спорта. Ты не можешь предвзято действовать, когда эмоционально вовлечен и не соблюдаешь дистанцию. Когда с активными участниками решались вопросы, касающиеся футбола, мне приходилось рассматривать с оглядкой на ФК «Химки». Это сильно мешало. Я остаюсь преданным болельщиком команды. Уверен, что команда выберется из ситуации, несмотря на тяжелое время. Поменялся весь менеджмент, пришли достойные ребята. Дальше должны быть только победы! Болею теперь за «Химки», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков ответил на вопрос, скучает ли по работе в «Химках».

«Скучаю ли я по работе в «Химках»? Это нельзя назвать работой. Это все же попечительский совет, когда ты больше занимаешься стратегической работой по привлечению инвесторов. Но, так как ты эмоционально в это погружен, нельзя было посмотреть с другой стороны на футбол, деятельность агентов. В некоторых аспектах работа сдерживала. Я принял такое решение. Учредители с пониманием к нему отнеслись. Вопросов никаких нет», — добавил Терюшков.

9 октября в своем Telegram-канале Терюшков сообщил, что вышел из наблюдательного совета клуба.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» после 12 матчей располагаются на 15-й строчке.