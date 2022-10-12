Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой уход из клуба.
«Со спортом связана моя жизнь. Если говорить об уходе из «Химок», то, когда последние два года «Химки» играли, я помогал им. У клуба появился инвестор, а это очень важно. Когда я избирался в Госдуму РФ, совет учредителей попросил меня присоединиться и войти в попечительский совет. На тот момент я согласился. Сейчас понимаю, что мой уход — это не сиюминутное решение, я достаточно давно уже думал. Моя основания работа — Госдума РФ и комитет физкультуры и спорта. Ты не можешь предвзято действовать, когда эмоционально вовлечен и не соблюдаешь дистанцию. Когда с активными участниками решались вопросы, касающиеся футбола, мне приходилось рассматривать с оглядкой на ФК «Химки». Это сильно мешало. Я остаюсь преданным болельщиком команды. Уверен, что команда выберется из ситуации, несмотря на тяжелое время. Поменялся весь менеджмент, пришли достойные ребята. Дальше должны быть только победы! Болею теперь за «Химки», — сказал Терюшков «СЭ».
Также Терюшков ответил на вопрос, скучает ли по работе в «Химках».
«Скучаю ли я по работе в «Химках»? Это нельзя назвать работой. Это все же попечительский совет, когда ты больше занимаешься стратегической работой по привлечению инвесторов. Но, так как ты эмоционально в это погружен, нельзя было посмотреть с другой стороны на футбол, деятельность агентов. В некоторых аспектах работа сдерживала. Я принял такое решение. Учредители с пониманием к нему отнеслись. Вопросов никаких нет», — добавил Терюшков.
9 октября в своем Telegram-канале Терюшков сообщил, что вышел из наблюдательного совета клуба.
В турнирной таблице РПЛ «Химки» после 12 матчей располагаются на 15-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1