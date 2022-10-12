Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

12 октября, 17:40

Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»

Роман Терюшков прокомментировал свой уход из «Химок»
Микеле Антонов
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Терюшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой уход из клуба.

«Со спортом связана моя жизнь. Если говорить об уходе из «Химок», то, когда последние два года «Химки» играли, я помогал им. У клуба появился инвестор, а это очень важно. Когда я избирался в Госдуму РФ, совет учредителей попросил меня присоединиться и войти в попечительский совет. На тот момент я согласился. Сейчас понимаю, что мой уход — это не сиюминутное решение, я достаточно давно уже думал. Моя основания работа — Госдума РФ и комитет физкультуры и спорта. Ты не можешь предвзято действовать, когда эмоционально вовлечен и не соблюдаешь дистанцию. Когда с активными участниками решались вопросы, касающиеся футбола, мне приходилось рассматривать с оглядкой на ФК «Химки». Это сильно мешало. Я остаюсь преданным болельщиком команды. Уверен, что команда выберется из ситуации, несмотря на тяжелое время. Поменялся весь менеджмент, пришли достойные ребята. Дальше должны быть только победы! Болею теперь за «Химки», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков ответил на вопрос, скучает ли по работе в «Химках».

«Скучаю ли я по работе в «Химках»? Это нельзя назвать работой. Это все же попечительский совет, когда ты больше занимаешься стратегической работой по привлечению инвесторов. Но, так как ты эмоционально в это погружен, нельзя было посмотреть с другой стороны на футбол, деятельность агентов. В некоторых аспектах работа сдерживала. Я принял такое решение. Учредители с пониманием к нему отнеслись. Вопросов никаких нет», — добавил Терюшков.

9 октября в своем Telegram-канале Терюшков сообщил, что вышел из наблюдательного совета клуба.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» после 12 матчей располагаются на 15-й строчке.

РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
34
18
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Агент Щенникова: «Георгий готов на все 200 процентов к дерби против «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Кузьмичев объяснил, какой вектор развития должен выбрать «Локомотив»
Кузьмичев — о «Локомотиве»: «Хуже уже не будет. Игроки сами способны мобилизоваться и обыграть «Торпедо»
Широков: «Соболев стал стабильнее по сравнению с прошлым годом»
Баженов — о травме полузащитника «Спартака» Умярова: «Это не ключевая потеря»
В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Умяров может пропустить матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов — о матче ЦСКА — «Спартак»: «По мне так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата»

Генич считает, что защитник «Крыльев Советов» Горшков перейдет в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости