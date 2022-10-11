Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

«Смогут ли ЦСКА и «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»? Здесь не все зависит от этих двух команд. От «Зенита» тоже зависит. Если «Зенит» будет терять очки так же, как это было с «Факелом», то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА — «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом». «Ростов»? У них недостаточное количество футболистов такого уровня, как в «Спартаке», ЦСКА и «Зените». Поэтому за первое место будут бороться эти три команды», — цитирует Колоскова Sport24.

В этом сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 12 туров.

Следом идут «Ростов» и «Спартак» — по 25 очков. ЦСКА — четвертый с 24 очками.