«Чертаново» подарил Геркусу абонемент на следующий сезон в ФНЛ
16:24
«Чертаново» подарил бывшему гендиректору «Локомотива» Илье Геркусу абонемент на матчи ФНЛ в следующем сезоне, сообщается в официальном Twitter.
Ранее Геркус заявил, что подмосковному клубу не место в РПЛ.
— Приглашаем Илью Леонидовича Геркуса в «Лужники» на наши матчи ФНЛ в сезоне-2020/2021, — говорится сообщении.
— Спасибо большое, с удовольствием приду, — ответил Геркус в комментариях.
Приглашаем Илью Леонидовича Геркуса @ilgerkus в Лужники на наши матчи @FNLeague в сезоне 2020-2021. ?? pic.twitter.com/imCEIUd8Ea— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) May 17, 2020
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