«Чертаново» подарил Геркусу абонемент на следующий сезон в ФНЛ

«Чертаново» подарил бывшему гендиректору «Локомотива» Илье Геркусу абонемент на матчи ФНЛ в следующем сезоне, сообщается в официальном Twitter.

Ранее Геркус заявил, что подмосковному клубу не место в РПЛ.

— Приглашаем Илью Леонидовича Геркуса в «Лужники» на наши матчи ФНЛ в сезоне-2020/2021, — говорится сообщении.

— Спасибо большое, с удовольствием приду, — ответил Геркус в комментариях.