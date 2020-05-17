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«Чертаново» подарил Геркусу абонемент на следующий сезон в ФНЛ

16:24
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«Чертаново» подарил бывшему гендиректору «Локомотива» Илье Геркусу абонемент на матчи ФНЛ в следующем сезоне, сообщается в официальном Twitter.

Ранее Геркус заявил, что подмосковному клубу не место в РПЛ.

— Приглашаем Илью Леонидовича Геркуса в «Лужники» на наши матчи ФНЛ в сезоне-2020/2021, — говорится сообщении.

— Спасибо большое, с удовольствием приду, — ответил Геркус в комментариях.

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