«Черноморец» — «Нефтехимик»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Черноморец» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

«Нефтехимик» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» с 18 очками занимает последнее место. У клуба из Новороссийска пятое поражение подряд во всех турнирах.