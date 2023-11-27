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Сегодня, 15:30

«Динамо» Махачкала — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Видеотрансляция матча «Динамо» Махачкала — «Торпедо» на канале «Матч ТВ» начнется в 16.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Курбан Бердыев.
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

27 ноября махачкалинское «Динамо» на своем поле в городе Каспийск примет московское «Торпедо» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» Махачкала — «Торпедо» можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.55 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» по подписке.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Динамо» Махачкала — «Торпедо».

Торпедовцы с 24 очками занимают 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Динамо» Курбана Бердыева с 37 баллами лидирует в ФНЛ.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Родина» — «Енисей»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
4
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
5
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
9
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 2 : 1
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 1
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 0 : 0
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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