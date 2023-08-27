«Черноморец» сыграл вничью с КАМАЗом в первой лиге

«Черноморец» дома сыграл вничью с КАМАЗом в матче 7-го тура первой лиги — 0:0.

В другой встрече махачкалинское «Динамо» и «Шинник» тоже не выявили победителя. Матч завершился со счетом 1:1.

КАМАЗ с 11 очками занимает 6-е место, «Шинник» — 10-й (10 очков), «Динамо» — 13-е, а «Черноморец» — 14-й (по 9 очков у каждого).