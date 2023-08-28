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Сегодня, 10:27

Янбаев рассказал об эмоциях после приостановки карьеры в 2018 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива», «Зенита» и сборной России Ренат Янбаев рассказал об эмоциях после приостановки карьеры летом 2018 года.

«Так получилось, что с «Краснодаром» я подписал контракт на два года. Но после первого сезона мне сказали, что на меня не рассчитывают. Там играли молодые. Дали бумагу, чтобы я спокойно искал команду. У меня были варианты — «Анжи», «Балтика», что-то еще. Но в Махачкалу не хотел — там уже играл в 2003 году. В Первую лигу тоже не тянуло. Разорвал контракт с «Краснодаром» и думал подождать зимы. Но, соответственно, после полугодовой паузы ничего не появилось. В «Знамя» звали сразу. Но я не хотел в Ногинск. Чуть отдохнул, перезагрузился. А в 2019-м поехал. Когда я завершил в «Краснодаре» — это было резко и не понимал, что делать. Сначала полгода отдохнул. А потом наступила даже небольшая депрессия. Всю жизнь играл в футбол. Зимой всегда на сборах. А тут в Москве просто тоска. Ездил отдыхать, занимался семьей, смотрел футбол по телевизору. А потом в «Знамя» помимо Павлюченко пригласили Шешукова, появились задачи выйти во Вторую лигу. Договорились с Самедовым и вместе с ним тоже пошли туда», — приводит слова Янбаева «РБ Спорт».

Янбаев выступал ха ЦСКА, «Анжи», «Химки» «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». В 2018 году он расторг контракт с «Краснодаром», а через год подписал со «Знаменем».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renat-yanbaev-cherez-polgoda-posle-uhoda-iz-krasnodara-nastupila-nebol-shaya-depressiya/
Ренат Янбаев
Футбол
ФК Знамя Труда
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«Черноморец» сыграл вничью с КАМАЗом в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
7
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
8
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
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33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 0 : 0
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 0 : 1
26.08 18:30
Кубань – Алания
 0 : 1
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 4 : 2
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 1 : 2
27.08 18:00
Нефтехимик – Родина
 1 : 4
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 1 : 1
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 0 : 0
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 4
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Владислав Левин

Арсенал Т

 2
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Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 5 0 2
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Алания

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