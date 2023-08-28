Янбаев рассказал об эмоциях после приостановки карьеры в 2018 году

Бывший защитник «Локомотива», «Зенита» и сборной России Ренат Янбаев рассказал об эмоциях после приостановки карьеры летом 2018 года.

«Так получилось, что с «Краснодаром» я подписал контракт на два года. Но после первого сезона мне сказали, что на меня не рассчитывают. Там играли молодые. Дали бумагу, чтобы я спокойно искал команду. У меня были варианты — «Анжи», «Балтика», что-то еще. Но в Махачкалу не хотел — там уже играл в 2003 году. В Первую лигу тоже не тянуло. Разорвал контракт с «Краснодаром» и думал подождать зимы. Но, соответственно, после полугодовой паузы ничего не появилось. В «Знамя» звали сразу. Но я не хотел в Ногинск. Чуть отдохнул, перезагрузился. А в 2019-м поехал. Когда я завершил в «Краснодаре» — это было резко и не понимал, что делать. Сначала полгода отдохнул. А потом наступила даже небольшая депрессия. Всю жизнь играл в футбол. Зимой всегда на сборах. А тут в Москве просто тоска. Ездил отдыхать, занимался семьей, смотрел футбол по телевизору. А потом в «Знамя» помимо Павлюченко пригласили Шешукова, появились задачи выйти во Вторую лигу. Договорились с Самедовым и вместе с ним тоже пошли туда», — приводит слова Янбаева «РБ Спорт».

Янбаев выступал ха ЦСКА, «Анжи», «Химки» «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». В 2018 году он расторг контракт с «Краснодаром», а через год подписал со «Знаменем».