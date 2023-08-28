Янбаев рассказал об эмоциях после приостановки карьеры в 2018 году
Бывший защитник «Локомотива», «Зенита» и сборной России Ренат Янбаев рассказал об эмоциях после приостановки карьеры летом 2018 года.
«Так получилось, что с «Краснодаром» я подписал контракт на два года. Но после первого сезона мне сказали, что на меня не рассчитывают. Там играли молодые. Дали бумагу, чтобы я спокойно искал команду. У меня были варианты — «Анжи», «Балтика», что-то еще. Но в Махачкалу не хотел — там уже играл в 2003 году. В Первую лигу тоже не тянуло. Разорвал контракт с «Краснодаром» и думал подождать зимы. Но, соответственно, после полугодовой паузы ничего не появилось. В «Знамя» звали сразу. Но я не хотел в Ногинск. Чуть отдохнул, перезагрузился. А в 2019-м поехал. Когда я завершил в «Краснодаре» — это было резко и не понимал, что делать. Сначала полгода отдохнул. А потом наступила даже небольшая депрессия. Всю жизнь играл в футбол. Зимой всегда на сборах. А тут в Москве просто тоска. Ездил отдыхать, занимался семьей, смотрел футбол по телевизору. А потом в «Знамя» помимо Павлюченко пригласили Шешукова, появились задачи выйти во Вторую лигу. Договорились с Самедовым и вместе с ним тоже пошли туда», — приводит слова Янбаева «РБ Спорт».
Янбаев выступал ха ЦСКА, «Анжи», «Химки» «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». В 2018 году он расторг контракт с «Краснодаром», а через год подписал со «Знаменем».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
7
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
8
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|4 : 2
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|1 : 2
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 4
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|1 : 1
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|0 : 0
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|2
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|0
|1