«Родина» разгромила в гостях «Нефтехимик»

«Родина» в гостях обыграла «Нефтехимик» в 7-м туре ФНЛ — 4:1.

У победителей голы забили Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков, реализовавший пенальти. У хозяев единственный мяч забил Константин Базелюк.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

В составе победителей голы забили Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков, отличившийся с пенальти. У нижнекамцев в компенсированное время отличился Константин Базелюк.

«Родина» прервала серию из пяти матчей без побед. Команда идет на 11-м месте. «Нефтехимик» расположился на 16-й позиции.