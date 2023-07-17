«Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» в первом туре первой лиги
«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче первого тура первой лиги — 1:1.
Счет в игре на 65-й минуте открыл игрок команды из Владикавказа Батраз Гурциев, который реализовал пенальти. На 81-й минуте счет сравнял футболист новороссийского клуба Владислав Руденко.
«Черноморец» поднялся в первую лигу из второго дивизиона по итогам прошедшего сезона. Команду тренирует экс-футболист сборной России Константин Зырянов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|15.07
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мх
|2 : 0
|16.07
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|2 : 0
|16.07
|17:00
|
Акрон – КАМАЗ
|2 : 0
|16.07
|18:00
|
Арсенал – Ленинградец
|0 : 0
|16.07
|18:00
|
Кубань – Енисей
|1 : 2
|16.07
|18:00
|
Нефтехимик – Волгарь
|2 : 1
|16.07
|18:00
|
Родина – Сокол
|4 : 0
|17.07
|17:00
|
Тюмень – Химки
|3 : 1
|17.07
|19:30
|
Черноморец – Алания
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1
Новости