«Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» в первом туре первой лиги

«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче первого тура первой лиги — 1:1.

Счет в игре на 65-й минуте открыл игрок команды из Владикавказа Батраз Гурциев, который реализовал пенальти. На 81-й минуте счет сравнял футболист новороссийского клуба Владислав Руденко.

«Черноморец» поднялся в первую лигу из второго дивизиона по итогам прошедшего сезона. Команду тренирует экс-футболист сборной России Константин Зырянов.