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Газизов рассказал, что покидал уфимский клуб, не оставив долгов перед командой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что покидал уфимский клуб, не оставив долгов перед командой.

«Надо было спокойно падать во Вторую лигу, там перегруппироваться и делать шаг вперед. Было принято решение остаться. На основании чего было принято решение? На основе определенных договоренностей. С республикой? Конечно. Еще раз: ни один футболист, ни один специалист не предъявлял клубу претензии, связанные с оплатой его труда. И обязательства клуба были выполнены перед всеми футболистами, контрагентами. Мы никому не должны. Это топ, поверь мне! Никто в России этого не делал. Очень редкая история для нашего футбола», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее сообщалось, что Газизов стал генеральным директором махачкалинского «Динамо». До этого он Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 2023 года 54-летний специалист подал в отставку.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-17-gazizov-my-nikomu-ne-dolzhny-eto-top-pover-mne-nikto-v-rossii-etogo-ne-delal
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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Кубань – Енисей
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