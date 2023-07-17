«Торпедо» и Савич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

«Торпедо» и боснийский полузащитник Игорь Савич достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Савич выступал за московскую команду с сентября 2022 года. Он провел за черно-белых 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.