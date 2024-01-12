Чепчугов отреагировал на назначение Тихонова на пост главного тренера «Енисея»

Бывший вратарь «Енисея» Сергей Чепчугов прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского клуба.

«Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта — уважаемая личность! Поменялась ли тренерская философия Тихонова, когда Андрей в прошлый раз тренировал «Енисей», добившись высокого результата, покажет только время! Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи! Мои поздравления легенде нашего футбола с назначением на этот пост.

Руководство «Енисея» хотело бы сделать Мостового помощником Тихонова? Мостовой не готов к роли помощника, ему гордость не позволить начать с этого свою тренерскую карьеру. Начинать ему нужно постепенно и с низов«, — сказал Чепчугов «РБ Спорт».