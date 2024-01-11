В «Енисее» заявили, что хотят видеть Мостового в штабе Тихонова

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев ответил на вопрос о возможном приглашении Александра Мостового в тренерский штаб Андрея Тихонова, который возглавил красноярский клуб.

«Это надо уже спрашивать у главного тренера. Лично я хотел бы видеть Александра в штабе», — цитирует Федосеева «РБ Спорт».

10 января «Енисей» объявил о назначении Тихонова новым главным тренером клуба. До этого сообщалось, что красноярцев может возглавить Мостовой.