В «Енисее» заявили, что хотят видеть Мостового в штабе Тихонова
Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев ответил на вопрос о возможном приглашении Александра Мостового в тренерский штаб Андрея Тихонова, который возглавил красноярский клуб.
«Это надо уже спрашивать у главного тренера. Лично я хотел бы видеть Александра в штабе», — цитирует Федосеева «РБ Спорт».
10 января «Енисей» объявил о назначении Тихонова новым главным тренером клуба. До этого сообщалось, что красноярцев может возглавить Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»
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