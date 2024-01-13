Главный тренер «Шинника» Черышев готов рассмотреть предложения от казахстанских клубов

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев заявил о готовности рассмотреть предложения от казахстанских клубов.

«Предложений из Казахстана не поступало. Будут — рассмотрим!» — приводит слова Чернышева Legalbet.kz.

54-летний Чернышев возглавляет «Шинник» с 22 декабря 2023 года. До этого он был главным тренером «Иртыша», «Волги», «Мордовии», «Зенита-м», «Нижнего Новгорода», «Санта-Коломы», а также входил в тренерский штаб «Севильи».