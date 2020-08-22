«Чайка» с двумя удалениями обыграла «Волгарь», забив победный мяч на 91-й минуте

«Чайка» взяла верх над «Волгарем» в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ — 2:1. У клуба из Песчанокопского два футболиста были удалены в концовке встречию. «Чайке» удалось забить победный гол, играя вдевятером.

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5-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (0:0)

Голы: Воробьев, 56 — с пенальти (0:1). Кулик, 81 (1:1). Хохлачев, 90+1 (2:1).

«Чайка»: Юнусов, Гогличидзе, Васильев, Гаджибеков, Хайруллов, Палиенко (Глушков, 69), Савичев, Алейников, Кулик (Дегтярев, 89), Леонтьев (Карташов, 75), Белоус (Хохлачев, 87).

«Волгарь»: Саганович, Бердников, Лобкарев (Бутенко, 40), Ведерников, Хомуха, Козлов, Болонин (Воробьев, 45+1), Мендель, Полубояринов (Погосов, 74), Павлишин (Гасилин, 88), Сагитов (Сергеев, 45+1).

Предупреждения: Хайруллов, 8. Сагитов, 10. Козлов, 17. Гогличидзе, 55. Полубояринов, 58. Савичев, 70. Алейников, 80. Саганович, 81.

Удаления: Савичев, 84. Гаджибеков, 84.

Судья: Кошко (Белореченск).

22 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».