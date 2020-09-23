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«Чайка» на выезде обыграла «Балтику»

21:58

«Чайка» победила «Балтику» (1:0) в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 84-й минуте забил Лео Гогличидзе.

Олимп-ФНЛ

11-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:1 (0:0)

Гол: Гогличидзе, 84.

Нереализованный пенальти: Савичев, 2 (вратарь)

«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Мещанинов, Кузьмин (Шаваев, 46), Альшин, Казаев, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 6), Макарчук, Маркин (Чочиев, 72), Мусаев.

«Чайка»: Филиппов, Гаджибеков, Хайруллов (Леонтьев, 89), Гогличидзе, Пискунов, Хозин, Палиенко (Кулик, 66), Володкин (Глушков, 76), Алейников, Савичев (Карташов, 87), Хохлачев (Оразов, 82).

Предупреждения: Володкин, 18. Тишкин, 20. Гогличидзе, 53. Оразов, 85. Кулик, 88. Карташов, 90+6. Латышонок, 90+6.

Судья: Куликов (Саранск).

23 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».

Балтика — Чайка

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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