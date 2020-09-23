«Чайка» на выезде обыграла «Балтику»
«Чайка» победила «Балтику» (1:0) в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 84-й минуте забил Лео Гогличидзе.
Олимп-ФНЛ
11-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:1 (0:0)
Гол: Гогличидзе, 84.
Нереализованный пенальти: Савичев, 2 (вратарь)
«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Мещанинов, Кузьмин (Шаваев, 46), Альшин, Казаев, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 6), Макарчук, Маркин (Чочиев, 72), Мусаев.
«Чайка»: Филиппов, Гаджибеков, Хайруллов (Леонтьев, 89), Гогличидзе, Пискунов, Хозин, Палиенко (Кулик, 66), Володкин (Глушков, 76), Алейников, Савичев (Карташов, 87), Хохлачев (Оразов, 82).
Предупреждения: Володкин, 18. Тишкин, 20. Гогличидзе, 53. Оразов, 85. Кулик, 88. Карташов, 90+6. Латышонок, 90+6.
Судья: Куликов (Саранск).
23 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».