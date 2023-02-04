Бывший пресс-атташе «Рубина» рассказал, почему Бердыев стал закрытым

Бывший пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с Курбаном Бердыевым и его образе закрытого тренера.

— Когда Бердыев стал более закрытым?

— Когда пришли первые большие победы. Может быть, напряжение так сказалось. Или рост внимания к нему лично и к клубу. Плюс эти истории некрасивые со СМИ, о которых я уже рассказал. Их было много, писали разное... Было порой и откровенное вранье, обидное для тренера и команды. Если всем отвечать — себя потеряешь, и он, как я думаю, решил ограничить круг своего общения. Но интервью давал, пусть и редко.

— Что обычно читал Бердыев — какие издания? И как вы взаимодействовали?

— Я регулярно приносил ему газету «Спорт-Экспресс», а также распечатывал подборку новостей, текстовых материалов из интернета. Многолетний гендиректор клуба, Евгений Голов, тоже постоянно изучал печатную версию «СЭ». Бердыев зачастую начинал рабочий день именно с этого.

Еще Курбан Бекиевич всегда просил делать ему отдельную сводку по казанским СМИ. Он считал это важным.

Ему вообще многое было интересно, если говорить о спорте. Публикации о команде он, безусловно, отслеживал, а ложь без внимания не оставлял. В 2008 году интернет-портал «Чемпионат» дал очень некрасивую заметку. Она всех в Казани задела. При желании можно было подать в суд. В итоге рекламные щиты на нашем стадионе с упоминанием этого СМИ убрали. Думаю, это было справедливо.

— Почему Бердыев был не особо разговорчив на пресс-конференциях?

— Было пожелание, чтобы они проходили побыстрее. На пресс-конференциях звучало много повторов, неподготовленных или банальных вопросов, на которые тренер отвечал из матча в матч. Многих журналистов мы видели впервые, они не всегда задавали вопросы по сути происходящего. Некоторые даже путались. Может, от волнения, не знаю, но когда таких ситуаций много, это любого утомит. При этом если вопрос был профессиональным и интересным, Бердыев отвечал подробно.

Курбан Бердыев возглавлял «Рубин» с августа 2001 года по декабрь 2013 года и с июня 2017 года по июнь 2019 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России и два раза завоевывала Суперкубок страны, а также один раз становилась обладателем Кубка страны.