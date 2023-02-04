Гол Аджоева помог тульскому «Арсеналу» одержать победу в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» провел 4 февраля товарищеский матч против команды из Боснии и Герцеговины «Слога Добой» и выиграл со счетом 2:0.
Автором победного мяча стал новичок туляков Ираклий Манелов. Защитник отличился уже на 4-й минуте матча.
А в конце встречи, на 87-й минуте, гол забил нападающий Гурам Аджоев.
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|
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|
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|3
|6
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|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
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|5.03
|00:00
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КАМАЗ – Волга
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|5.03
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Нефтехимик – Алания
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|5.03
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|
|
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