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Сегодня, 15:50

Роман Павлюченко решил не подписывать контракт с «Уфой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Павлюченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что решил не подписывать контракт с «Уфой».

2 февраля 41-летний форвард сообщил, что может подписать соглашение с клубом на один матч и принять участие в игре уфимцев в Кубке России против «Ахмата».

«Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию. Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России. У нас нет такого количества времени, чтобы я смог подготовиться и помочь команде. Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться. Времени слишком мало. Наделали шума, многие могли на меня ставить большие надежды, но условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня.
Буду ли пытаться все-таки еще поиграть где-то? Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам», — приводит Sport24 слова Павлюченко.

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-04-pavlyuchenko-zayavil-chto-ne-budet-podpisyvat-kontrakt-s-ufoy

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
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 11
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Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
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Александр Гаглоев

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