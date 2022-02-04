Бывший директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая рассказал, как покидал лигу

Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он вспомнил свой уход с поста директора лиги по развитию.

— Что ж решили ФНЛ оставить?

— Приходил по приглашению Игоря Ефремова, президента лиги. Но вскоре он ушел в «Урал». Новым руководителем ФНЛ стал Александр Алаев. Создали структуру под названием «проектный офис». Под свой контроль взяли маркетинг, коммерцию, связи со средствами массовой информации.

— Вас не задействовали?

— Мы пообщались — услышал: «У нас свой путь». Ну и разошлись. Российский футбол работает по принципу личной лояльности. Люди предпочитают видеть рядом того, кого хорошо знают. Только у нас приходит новый руководитель, и можно быть уверенным — 80 процентов старой команды уйдет.

— Давайте фантазировать. Не Алаев, а вы стали главой ФНЛ. В ваших силах изменить три момента.

— Мне легко об этом говорить, я и в клубе поработал. Знаю ситуацию с другой стороны. Первое — упразднить заявочный взнос для клубов ФНЛ. Платят просто за участие.

— Сколько?

— 11 миллионов. Цифра каждый раз меняется. В программной речи Алаева об этом говорилось — «будем избавляться». Прошел год. Всё по-прежнему.

— Почему взнос — это плохо?

— Клубы бедные, и так еле концы с концами сводят! 10-12 миллионов — это около 7-8 процентов годового бюджета...

— Второе.

— Это не в силах руководителя ФНЛ — но возврат пива на стадионы облегчил бы жизнь провинциальным клубам. Вот я работал в Калининграде. В городе построили 35-тысячник, где во время чемпионата мира торговали пивом. Мне стало интересно: сколько продали его на матче Швейцария — Нигерия? На 50 миллионов рублей!

— Ого.

— При этом ни единого скандала. Никто не выбежал на поле, не подрался в фан-зоне. Ладно, на матчах «Балтики» будет не 35 тысяч на трибунах, меньше. Заработаешь на пиве пять миллионов. Умножьте на 20 матчей — огромные деньжищи! Так во всех городах! Плюс можно еще и пивоваренные компании рекламировать. А мы от этого отказываемся. Влачим жалкое существование.