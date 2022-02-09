«Томь» подписала португальского защитника Дуарте

«Томь» подписала португальского защитника Дениша Дуарте, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 27-летнего игрока с российским клубом рассчитан на полтора сезона. Ранее Дуарте выступал за «Виторию» (Гимарайнш). В составе команды он провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Также он провел 134 игры за второй состав клуба.

Футболист также выступал за брестское «Динамо», «Пенафиэл» и «Торреенсе».

«Томь» в турнирной таблице ФНЛ занимает 14-е место, имея в активе 31 очко.