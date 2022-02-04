Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал, сколько платили Алану Касаеву и зачем брал в команду Черчесова-младшего

Экс-гендиректор «Балтики» рассказал, сколько платили Касаеву и зачем брал Черчесова-младшего

Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он назвал, кто был самым высокооплачиваемым футболистом в калининградской команде.

— Мы нашли цитату губернатора: «В клубе были игроки, которые не должны столько получать. Мы с этим покончили. Кого-то уволили, кому-то снизили зарплату». Речь про Дядюна и Касаева?

— Мне тяжело комментировать экспертизу губернатора по качеству футболистов. Думаю, это слова людей, которые рядом с губернатором. На меня атака шла еще в тот момент, когда «Балтика» была образцово-показательным клубом!

— Вы про газеты?

— В том числе. Найдите интервью человека, который сменил меня на должности гендиректора. Этот Качукаев меня, мягко говоря, не хвалил. Хотя к тому моменту я спас команду и занял пятое место.

— Чем Качукаев занимался прежде?

— Был когда-то директором «Химок». Без больших успехов. Пришел в «Балтику» — с ней вылетел. Оставили клуб в ФНЛ не по-спортивному принципу. Сейчас Качукаева уже убрали.

— В вашей «Балтике» были люди с именами. Самый высокооплачиваемый?

— Касаев. 800 тысяч рублей в месяц. Для ФНЛ — очень прилично.

— Особо не помог.

— Почему? «Локомотиву» забил на Кубке в знаменитом матче. На Алане в каждой игре было по пять-шесть фолов. Другое дело, мог ли он сыграть лучше? Конечно!

— Отметился у вас и Лантратов.

— Я так удивился, когда его выгнали!

— Прямо выгнали?

— Да, расторгли контракт. Уже после моего ухода. Я-то был уверен, что это вратарь премьер-лиги. Магаля тоже выпроводили, а он потом здорово играл в «Торпедо». Сейчас рвется с «Факелом» в РПЛ.

— Чем привлек Черчесов-младший?

— Нам нужен был третий вратарь. Кто-то из агентов предложил — я отправил к тренеру, отвечающему за подготовку голкиперов: «Посмотри». На следующий день говорит: «Такой вратарской техники я давно не видел. Наверное, папа со Стасом занимается. Ему бы роста побольше — он бы играл...»

— Какой рост?

— 183. Очень культурный, образованный парень. Знает несколько языков. Мне было с кем упражняться.

— За полтора года ноль матчей.

— Ну и что? Третий вратарь!