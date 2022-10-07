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7 октября, 16:38

Булыкин: «Могу понять требования болельщиков «Рубина» об отставке Слуцкого»

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Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Могу понять требования болельщиков об отставке Слуцкого, — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина. — Пока у него в «Рубине» провал. Вначале вылетели из премьер-лиги, сейчас тоже результаты не радуют. Но решать должно руководство клуба. На данный момент у Слуцкого ничего не получается, и уже не до смеха».

Леонид Слуцкий. «Рубин» ужасен и рискует остаться в первой лиге. Реальна ли отставка Слуцкого?

Бывший футболист уверен, что шансы изменить ситуацию у Слуцкого есть.

«Первая лига — это такой специфический турнир. Слуцкий еще может все исправить. Вопрос в том, верит ли в это руководство клуба. Лично я считаю, что «Рубин» должен вернуться в премьер-лигу. И это еще реально осуществить. Но я не знаю, что происходит внутри команды. Однако, по составу, по бюджету, по традициям в следующем сезоне казанцы должны играть в премьер-лиге», — заявил Булыкин.

«Рубин» с 19 очками после 12 туров занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. В среду казанская команда вылетела из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге», которая занимает последнее место в первой лиге.

Источник: vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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