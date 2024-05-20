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Судейство

Сегодня, 18:51

«Арсенал» — «Акрон»: судья не наказал гостей 11-метровым

Александр Бобров
Шеф-редактор
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1/2

На 16-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Арсенал» — «Акрон» судья Егор Егоров не наказал футболиста гостей Максима Палиенко за игру рукой и ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу тульской команды.

В том эпизоде арбитр, похоже, отреагировал только на контакт мяча с правой рукой Кирилла Данилина. Это действительно не было нарушением правил — рука находилась у груди, площадь тела не увеличивала, мяч отлетел от партнера.

А вот Палиенко мгновением раньше сыграл левой рукой в мяч, срикошетивший от его же бедра. С той позиции, которую занимал Егоров, увидеть это было невозможно. Сложно сказать, насколько хорошо видел случившееся ассистент рефери и мог ли он помочь.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 17:45. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Акрон

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
0
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КДК накажет тренера «Алании» Калешина за нецензурную брань в адрес арбитров

Дубль Порохова принес «Тюмени» победу над КАМАЗом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
13
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 - : -
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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