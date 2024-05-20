«Арсенал» — «Акрон»: судья не наказал гостей 11-метровым

На 16-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Арсенал» — «Акрон» судья Егор Егоров не наказал футболиста гостей Максима Палиенко за игру рукой и ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу тульской команды.

В том эпизоде арбитр, похоже, отреагировал только на контакт мяча с правой рукой Кирилла Данилина. Это действительно не было нарушением правил — рука находилась у груди, площадь тела не увеличивала, мяч отлетел от партнера.

А вот Палиенко мгновением раньше сыграл левой рукой в мяч, срикошетивший от его же бедра. С той позиции, которую занимал Егоров, увидеть это было невозможно. Сложно сказать, насколько хорошо видел случившееся ассистент рефери и мог ли он помочь.