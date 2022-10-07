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7 октября, 15:52

Игнатьев заявил, что верит в Слуцкого в «Рубине»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что думает о призыве болельщиков уволить наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Надо знать ситуацию изнутри. Нужно понять, это действия Слуцкого или комплекс каких-то других моментов мешают команде достичь результата. Тут нельзя точно сказать. Не понимаю, причем тут болельщики? Они могут высказывать неудовлетворение в СМИ или на стадионе. А дело увольнения тренера это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги. Но любого тренера ждет такая учесть, когда нет результата. Нужно принимать и понимать, что тебя могут уволить. Я знаю Слуцкого как хорошего футболиста и интеллигентного человека, знающего свое дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется», — цитирует Игнатьева «Спорт День за Днем».

Казанский клуб проиграл три матча подряд и на 6 очков отстает от лидеров Первой лиги. По итогам сезона-2022/23 РПЛ «Рубин» вылетел из чемпионата России.

9 октября казанцы встретятся со «СКА-Хабаровск». Начало — в 10.00 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ignatev-ya-veryu-v-uspekh-slutskogo-v-rubine
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

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Родина

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