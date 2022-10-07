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7 октября, 17:58

В ФНЛ прокомментировали публикацию с обезьяной в шарфе «Уфы»

Читать «СЭ» в
Обезьяна в шарфе «Уфы» появилась в соцсетях ФНЛ, но позже была удалена.
Фото ФНЛ, Telegram

Руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко прокомментировал появление в соцсетях лиги снимка с обезьяной в шарфе «Уфы». Ранее данное фото было опубликовано в честь Всемирного дня защиты животных, но позже его удалили из-за негативной реакции читателей.

«Акция была призвана обратить внимание на проблемы животных, которые существуют в мире. Никто не ассоциировал их с людьми. Как только мы увидели, что это вызвало неправильные, негативные ассоциации, сразу заменили и извинились перед болельщиками «Уфы», — приводит слова Кравченко Sport24.

Кравченко признался, что не видит никакой трагедии в фото с обезьяной в атрибутике «Уфы».

«Мы не видим в этой фотографии никакой трагедии, если честно. Жалко, что остальные питомцы зоопарка не получили такого внимания. Панда, например, относится к уязвимому виду животных», — добавил Кравченко.

«Уфа» занимает 13-е место с 13 очками в турнирной таблице первой лиги после 12 туров. 9 октября уфимцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-v-fnl-otreagirovali-na-razmeshcheniye-foto-obezyany-v-sharfe-ufy
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

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Родина

 13 1 3
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