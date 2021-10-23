«Балтика» с минимальным счетом обыграла «Велес»
«Балтика» победила «Велес» в матче 19-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол встречи забил Артем Мещанинов.
«Балтика» набрала 27 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице. У «Велеса» также 27 очков и 8-я позиция.
ФНЛ
19-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Велес» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Мещанинов, 90+3.
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Кашчелан, Макарчук, Попов, Кузьмин (Джамилов, 61), Кленкин, Альшин, Гелоян (Маркович, 85), Казаев (Тишкин, 90+1).
«Велес» (Москва): Косаревский, Кахидзе, Коротков, Тарасов (Стаменкович, 63), Осипов, Кертанов, Кабахидзе, Галоян, Вульфов (Мальцев, 61), Смит (Самылин, 85), Митришев (Лопатин, 61).
Предупреждения: Тарасов, 4. Альшин, 14. Митришев, 44. Кертанов, 58. Остоич, 67. Смит, 72. Галоян, 76. Осипов, 81. Кахидзе, 89.
Судья: Турбин (Дмитров).
23 октября. Калининград. Стадион «Калининград».
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