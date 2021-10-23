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«Балтика» с минимальным счетом обыграла «Велес»

21:04
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«Балтика» победила «Велес» в матче 19-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол встречи забил Артем Мещанинов.

«Балтика» набрала 27 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице. У «Велеса» также 27 очков и 8-я позиция.

ФНЛ

19-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Велес» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Мещанинов, 90+3.

«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Кашчелан, Макарчук, Попов, Кузьмин (Джамилов, 61), Кленкин, Альшин, Гелоян (Маркович, 85), Казаев (Тишкин, 90+1).

«Велес» (Москва): Косаревский, Кахидзе, Коротков, Тарасов (Стаменкович, 63), Осипов, Кертанов, Кабахидзе, Галоян, Вульфов (Мальцев, 61), Смит (Самылин, 85), Митришев (Лопатин, 61).

Предупреждения: Тарасов, 4. Альшин, 14. Митришев, 44. Кертанов, 58. Остоич, 67. Смит, 72. Галоян, 76. Осипов, 81. Кахидзе, 89.

Судья: Турбин (Дмитров).

23 октября. Калининград. Стадион «Калининград».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
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Ф1 (0)

25%

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18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Екатерина Савостина все материалы автора
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