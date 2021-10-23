Зрители матча «Торпедо» — «Енисей» оделись в стиле героев сериала «Игра в кальмара»
Зрители матча 19-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Торпедо» — «Енисей» (2:1) оделись в костюмы героев популярного сериала.
Болельщики пришли на трибуны в костюмах героев сериала «Игра в кальмара».
По сюжету, 456 человек, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, приглашают принять участие в игре на выживание. Правила простые: шесть дней, шесть детских игр.
«Торпедо» набрало 38 очков и идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Енисея» 22 очка и 14-я позиция.
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