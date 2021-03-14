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«Балтика» с минимальным счетом победила «СКА-Хабаровск»

20:02
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«Балтика» принимала «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Хозяева победили соперника с минимальным счетом — 1:0.

«Балтика» набрала 52 очка и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице.

Олимп — ФНЛ

30-й тур

«Балтика» (Калининград) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Гол: Маркович, 75 — с пенальти.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Маклаков (Дудиев, 62), Ковалев, Кузьмин (Шаваев, 90+3), Альшин (Маркович, 73), Казаев, Гелоян (Джамилов, 68), Кашчелан, Аллеф (Маркин, 61).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Суслов, Эммерсон, Батютин (Першин, 76), Безлихотнов (Назаров, 72), Малеев (Большаков, 57), Мартусевич, Колесниченко, Никифоров (Тарадуда, 65), Квеквескири, Булия (Барков, 46).

Предупреждения: Гелоян, 17. Малеев, 24. Эммерсон, 32. Суслов, 38. Кашчелан, 48. Альшин, 70. Мартусевич, 74. Казаев, 76. Маркович, 79. Назаров, 81. Большаков, 90.

Удаления: Эммерсон, 54. Казаев, 81.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

14 марта. Калининград. Стадион «Калининград».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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