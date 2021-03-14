«Балтика» с минимальным счетом победила «СКА-Хабаровск»
«Балтика» принимала «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Хозяева победили соперника с минимальным счетом — 1:0.
«Балтика» набрала 52 очка и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице.
Олимп — ФНЛ
30-й тур
«Балтика» (Калининград) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Гол: Маркович, 75 — с пенальти.
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Маклаков (Дудиев, 62), Ковалев, Кузьмин (Шаваев, 90+3), Альшин (Маркович, 73), Казаев, Гелоян (Джамилов, 68), Кашчелан, Аллеф (Маркин, 61).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Суслов, Эммерсон, Батютин (Першин, 76), Безлихотнов (Назаров, 72), Малеев (Большаков, 57), Мартусевич, Колесниченко, Никифоров (Тарадуда, 65), Квеквескири, Булия (Барков, 46).
Предупреждения: Гелоян, 17. Малеев, 24. Эммерсон, 32. Суслов, 38. Кашчелан, 48. Альшин, 70. Мартусевич, 74. Казаев, 76. Маркович, 79. Назаров, 81. Большаков, 90.
Удаления: Эммерсон, 54. Казаев, 81.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
14 марта. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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