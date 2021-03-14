Игнашевич ответил на оскорбления со стороны фанатов «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о давлении со стороны болельщиков. Фанаты московского клуба регулярно оскорбляют наставника с трибун во время матчей.

«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Все, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы. Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим «армейским» прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником «Торпедо». Но состоялся как футболист я в ЦСКА», — сказал Игнашевич «РБ Спорт».

В настоящий момент «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.