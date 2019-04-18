"Балтика" потеряла очки с "Сибирью" и осталась в зоне вылета

"Балтика" сыграла вничью с "Сибирью" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Калининградцы с 36 очками остались в зоне вылета на 16-м месте. "Сибирь" идет предпоследней с 27 очками.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

32-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (1:1)

Голы: Захаров, 17 (1:0). Чеботару, 30 (1:1).

"Балтика": Помазан, Крючков, Лапин, Алибеков (Плопа, 46), Магаль, Шаваев, Глушков, Причиненко (Дрогунов, 40), Саплинов (Портнягин, 75), Захаров, Дядюн (Кузьмичев, 80).

"Сибирь": Киселев, Макаренко, Копаев, Ларенц (Коржунов, 46), Полюткин, Аравин, Галыш (Житнев, 72), Свежов (Азаров, 65), Киреенко, Чеботару, Гладышев (Кушнирук, 84).

Предупреждения: Причиненко, 5. Помазан, 30. Полюткин, 58. Галыш, 62. Глушков, 77. Портнягин, 90.

Судья: Васильев (Ижевск).

18 апреля. Калининград. Стадион "Калининград".