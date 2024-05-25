Судья Шафеев вывел в стыки «Арсенал», а не «Родину». Такова цена его ошибки

«Арсенал» и «Родина» по итогам матчей последнего тура первой лиги набрали одинаковое число очков (по 55), но выше по дополнительным показателям оказалась тульская команда. Она в итоге заняла четвертое место и попала в стыки.

Это произошло в том числе благодаря серьезной ошибке судьи Рафаэля Шафеева. В недавней игре 31-го тура «Родина» — «Арсенал» (1:1) на 90+3-й минуте этот арбитр ошибочно засчитал гол Дмитрия Баркова. Туляк сравнял счет, подыграв себе левой рукой и следующим касанием отправив мяч в ворота.

Не случись этого, «Родина» могла бы опередить конкурента и побороться за выход в РПЛ.