Талалаев — о чемпионстве в первой лиге: «Футболисты «Химок» — самые лучшие»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поздравил команду с победой в Мелбет-Первой лиге.

«Поздравляю с первым местом всех, кто к этому причастен! Футболисты «Химок» — самые лучшие. Матч сложился тяжело, против нас был играющий соперник. Мы пропустили в начале встречи, но доказали, что у нас есть характер», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

25 мая «Химки» обыграли «Черноморец» (2:1) в заключительном туре первой лиге и стали чемпионами второго по силе дивизиона.