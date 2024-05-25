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Сегодня, 15:06

«Родина» догнала «Арсенал» по набранным очкам и осталась на пятом месте ФНЛ

Виктория Кравченко
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Игроки «Шинника» и «Арсенала» (Тула).
Фото ФК «Арсенал» (Тула)

В Мелбет-Первой лиге прошли заключительные матчи 34-го тура.

«Шинник» обыграл «Арсенал» (1:0), «Родина» разгромила «Нефтехимик» (3:0). Московская команда догнала туляков по набранным очкам (по 55), но уступила им по личным встречам (поражение и ничья) и заняла пятое место.

«Акрон» обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1), «Сокол» в гостях победил КАМАЗ (2:1) и избежал вылета — 16-е место занял «Ленинградец». Ранее из лиги вылетели «Волгарь» и «Кубань».

«Акрон» и «Арсенал» в предыдущем туре гарантировали себе участие в стыковых матчах клубов ФНЛ и РПЛ. 23 мая туляки после апелляции получили лицензию РФС-1 для участия в сезоне РПЛ-2024/25.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
Арсенал Т
Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Спартак (4-е поле) (Москва)
Родина
3:0
Нефтехимик
Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:1
СКА-Хабаровск
Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:2
Сокол
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК КАМАЗ
ФК Родина
1
1
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«Химки» обыграли «Черноморец» и стали чемпионами Мелбет-Первой лиги

Судья Шафеев вывел в стыки «Арсенал», а не «Родину». Такова цена его ошибки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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