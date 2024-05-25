«Родина» догнала «Арсенал» по набранным очкам и осталась на пятом месте ФНЛ

В Мелбет-Первой лиге прошли заключительные матчи 34-го тура.

«Шинник» обыграл «Арсенал» (1:0), «Родина» разгромила «Нефтехимик» (3:0). Московская команда догнала туляков по набранным очкам (по 55), но уступила им по личным встречам (поражение и ничья) и заняла пятое место.

«Акрон» обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1), «Сокол» в гостях победил КАМАЗ (2:1) и избежал вылета — 16-е место занял «Ленинградец». Ранее из лиги вылетели «Волгарь» и «Кубань».

«Акрон» и «Арсенал» в предыдущем туре гарантировали себе участие в стыковых матчах клубов ФНЛ и РПЛ. 23 мая туляки после апелляции получили лицензию РФС-1 для участия в сезоне РПЛ-2024/25.