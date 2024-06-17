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«Наполи» выступил с официальным заявлением по ситуации с Кварацхелией

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

«Наполи» выступил с официальным заявлением по ситуации с полузащитником команды Хвичей Кварацхелией.

Ранее отец футболиста Бадри Кварацхелия и агент хавбека Мамука Джугели сообщили, что хотят, чтобы игрок сменил команду этим летом.

«В ответ на слова агента Кварацхелии и его отца, наш клуб напоминает, что у Хвичи есть контракт с нашим клубом, который действует еще три года. Кварацхелия не выставлен на трансфер. Агенты и отцы футболистов не решают вопросы о будущем игроков это решение остается за «Наполи» до тех пор, пока действует контракт. Конец истории», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой неаполитанцев.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист стал чемпионом Италии в составе команды.

В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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