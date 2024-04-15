Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 05:30

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тульский «Арсенал» на своем поле победил «СКА-Хабаровск» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Победный гол на 41-й минуте забил Сергей Ткачев.

«Арсенал» (44 очка) прервал 4-матчевую серию без побед и поднялся на четвертое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (31) идет 12-м в турнирной таблице первой лиги.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК СКА-Хабаровск
0
Читайте также
L`Equipe: Неймар приходил пьяным на тренировки «ПСЖ»
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Постпред САР при ООН обвинил США и Израиль в эскалации на Ближнем Востоке
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины
Актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сокол» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Кубань» — КАМАЗ: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
12
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 0 : 2
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 1 : 2
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 2 : 0
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 18 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости