«Сокол» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Торпедо» одержало победу над «Соколом» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

За московскую команду голами отметились Илья Стефанович (7-я минута) и Игорь Горбунов (16-я минута).

«Торпедо» набрало 34 очка и поднялось на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Сокола» 25 баллов и 15-я строчка. Саратовская команда не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд.