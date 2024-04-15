«Кубань» — КАМАЗ: видеообзор матча первой лиги

КАМАЗ на выезде одержал победу над «Кубанью» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На 3-й минуте встречи гол забил защитник команды хозяев Гаррик Левин. Через 15 минут Антон Полюткин сравнял счет, а на 90-й минуте Роман Мануйлов вывел гостей вперед.

После этой игры КАМАЗ с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 22 баллами идет на 17-й позиции.