Андрей Тихонов назначен главным тренером «Енисея»

«Енисей» объявил о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера.

53-летний специалист ранее работал с командами «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Астана». Также Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, завоевав тогда бронзовые медали первой лиги.

Ранее ходили слухи о возможном назначении Александра Мостового в «Енисей». В начале декабря 2023 года Эдуард Штейнбрехер покинул пост главного тренера команды. Также из клуба был уволен спортивный директор Анзор Саная.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 24 матчах.