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Сегодня, 15:23

Мостовой рассказал о ходе переговоров с «Енисеем»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой о его возможном назначении на пост главного тренера «Енисея».

«В декабре был контакт с руководством «Енисея», но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся. Пока каких-либо ожиданий и настроя нет — я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».

В этом шорт-листе я с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним», — цитирует Мостового Sport24.

Ранее генеральный директор «Енисея» Федосеев заявил, что видит Мостового и Карреру в числе кандидатов на должность главного тренера красноярского клуба.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611054-mostovoy-ya-v-short-liste-yeniseya-s-karreroy-skoreye-eto-on-so-mnoy-a-ne-ya-s-nim
Александр Мостовой
ФК Енисей
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5
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 Алания 20 8 8 4 24-22 32
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11
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