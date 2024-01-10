Каррера заявил, что не вел переговоры с «Енисеем»: «Рад за Тихонова!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера в «Енисей».

«Рад за Тихонова! Вел ли я переговоры с «Енисеем»? Это ложь. Я ни с кем не договаривался, никто не звонил мне», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявлял, что ему интересны Александр Мостовой и Массимо Каррера в качестве руководителей команды.

В начале декабря 2023 года Эдуард Штейнбрехер покинул пост главного тренера клуба. Также из «Енисея» был уволен спортивный директор Анзор Саная.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 24 матчах.