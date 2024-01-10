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Каррера заявил, что не вел переговоры с «Енисеем»: «Рад за Тихонова!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера в «Енисей».

«Рад за Тихонова! Вел ли я переговоры с «Енисеем»? Это ложь. Я ни с кем не договаривался, никто не звонил мне», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявлял, что ему интересны Александр Мостовой и Массимо Каррера в качестве руководителей команды.

В начале декабря 2023 года Эдуард Штейнбрехер покинул пост главного тренера клуба. Также из «Енисея» был уволен спортивный директор Анзор Саная.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 24 матчах.

Андрей Тихонов
ФК Енисей
Массимо Каррера
0
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Андрей Тихонов назначен главным тренером «Енисея»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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29 тур
30 тур
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Заур Тарба

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 15 1 4
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Тюмень

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