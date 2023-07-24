Клотет — о матче с «Химками»: «Наконец-то команда поняла мои требования»
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу своей команды в матче второго тура первой лиги с «Химками» (2:1).
«Я очень счастлив. Наконец-то команда поняла мои требования. Я им объяснил, что у нас сегодня очень важное дерби. Они выполнили все, что я просил: не поддавались эмоциям, сыграли прагматично. Мы были хороши в завершении атак. Бабурин? Он хороший вратарь. Я его полностью поддерживаю — он играет уверенно. Сегодняшняя ошибка ничего не означает. Ситуация требует анализа, да, нам нужно было закрывать ту зону лучше. Но фола не было, я считаю. В любом случае, уважаю решение судьи», — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».
«Торпедо» одержало вторую победу подряд в первой лиге. В следующем туре они встретятся с «Черноморцем», матч пройдет 30 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Торпедо
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Родина
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|
5
|Алания
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Сокол
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|
12
|Черноморец
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Арсенал
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|
14
|Динамо Мх
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Химки
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 0
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|0 : 1
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|2 : 0
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|1 : 4
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|3 : 2
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|0 : 0
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|0 : 0
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|1 : 0
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|1 : 2
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2