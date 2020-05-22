Экс-главный тренер «Тамбова» и «Химок» Андрей Талалаев, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал о конфликте с Владиславом Радимовым.

— С Радимовым помирились?

— Как-то с футбольных посиделок Игорь Ефремов, президент ФНЛ, отправил Радимову общую фотографию. Тот, заприметив меня на снимке, прокомментировал: «Враг! Но достойный враг! Лучше, чем некоторые друзья...» Я-то не считаю, что мы в такой категории. С Радимовым всегда готов встретиться, посидеть. Мой номер телефона он знает. Будет в Москве — пускай звонит.

— Так из-за чего сцепились года четыре назад?

— Он тренировал «Зенит-2», я — «Волгу». Первый тайм, как обычно, смотрел с трибуны. Во втором спустился к бровке, начал активно вмешиваться в игру, которую удалось переломить, мы сравняли счет. В какой-то момент Радимов посоветовал мне вернуться на трибуну. Я ответил, завязалась перепалка. Когда после финального свистка предложил потолковать тет-а-тет, Влад наотрез отказался. Всё.

— Нет, не всё. Цитируем Радимова: «Ко мне в гости приехал Саша Липко, близкий приятель, спортивный директор «Волги». После матча, который закончился 2:2, Талалаев заявил, что Саша сдал все секреты «Волги», поэтому команда так плохо играла». У вас с Липко отношения были, мягко говоря, натянутые. Полагаете, от него и произошла утечка?

— Скажу так — выпала определенная информация, связанная с подготовкой нашей команды к конкретному сопернику. Речь о тактических нюансах. Этим и была вызвана моя раздраженность. (Юрий Голышак, Александр Кружков)