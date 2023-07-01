Алексич покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Главный тренер Горан Алексич и махачкалинское «Динамо» приняли решение не продлевать контракт, сообщает пресс-служба команды.

Его соглашение истекло вчера, 30 июня.

52-летний сербский специалист руководил командой с начала 2022 года. Под его руководством команда вышла в первую лигу.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги.