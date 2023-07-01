«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Акроном», уступая со счетом 0:2

«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Акроном» со счетом 2:2.

На голы игрока на просмотре и Евгения Песегова московская команда ответила точными ударами Ильи Стефановича и Хосе Рейны.

В следующем матче «Торпедо» 5 июля встретится со «Спартаком», «Акрон» 8 июля также сыграет с «красно-белыми».