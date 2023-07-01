В «Химках» заявили, что не планируют расставаться с нападающим Руденко этим летом
Генеральный директор «Химок» в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего Александра Руденко в подмосковном клубе.
«Пока Руденко на сборах с командой. Мы не планируем расставаться с Руденко. Но разные ситуации могут сложиться в летнее трансферное окно. Время покажет», — сказал Оленев «СЭ».
В минувшем сезоне 24-летний Руденко провел за «Химки» 29 матчей, забил пять мячей и отдел две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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