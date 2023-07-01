В «Химках» заявили, что не планируют расставаться с нападающим Руденко этим летом

Генеральный директор «Химок» в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего Александра Руденко в подмосковном клубе.

«Пока Руденко на сборах с командой. Мы не планируем расставаться с Руденко. Но разные ситуации могут сложиться в летнее трансферное окно. Время покажет», — сказал Оленев «СЭ».

В минувшем сезоне 24-летний Руденко провел за «Химки» 29 матчей, забил пять мячей и отдел две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.