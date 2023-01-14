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Сторожук: «Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал». Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина — на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», — приводит слова тренера сайт туляков.

На посту главного тренера команды Александр Сторожук сменил Олега Кононова. Контракт с 41-летним специалистом заключен на полтора года.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.

Источник: https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-storozhuk-glavnyy-trener-arsenala/

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Основные источники исследования

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
1
0
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Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

В тульском «Арсенале» объяснили выбор Сторожука новым главным тренером команды
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
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