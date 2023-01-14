Сторожук: «Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал»

Александр Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал». Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина — на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», — приводит слова тренера сайт туляков.

На посту главного тренера команды Александр Сторожук сменил Олега Кононова. Контракт с 41-летним специалистом заключен на полтора года.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.