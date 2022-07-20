«Ротор» заключил контракты с двумя новичками

«Ротор» 20 июля объявил о переходе двух полузащитников. Ряды волгоградского клуба пополнили Павел Трифонов и Алексей Бутаревич, сообщает пресс-служба клуба.

Алексей подписал с сине-голубыми контракт по схеме «1+1», а Павел заключил с волгоградским клубом соглашение на 3 года.

Трифонов — воспитанник волгоградской «Олимпии». Оттуда перебрался в Академию столичного «Спартака». Последние два сезона выступал за «Спартак-М».

Бутаревич играл за «Смолевичи-СТИ», «Торпедо» (Минск), «Смолевичи», «Динамо» (Минск) и «Слуцк». Вызывался в юношескую и молодежную сборные Белоруссии.